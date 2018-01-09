Мужчина «воскрес» перед вскрытием в испанском морге

В регионе Астурия на севере Испании работники морга услышали храп из мешка с «трупом». Об этом сообщает The Local.

Как передает «Газета.RU», «воскресшим» оказался 29-летний заключенный местной тюрьмы. После того, как охранники обнаружили его в камере без признаков жизни, мужчину осмотрели три медика и вынесли вердикт — мертв.

В морге всего за несколько минут до проведения вскрытия сотрудники услышали храп, открыли мешок, и обнаружили пришедшего в себя мужчину. Заключенного доставили в больницу, где ему был поставлен диагноз каталепсия.