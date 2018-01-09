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18:06   9 Января 2018
Весь мир
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Минобороны сообщило о самолете ВМС США в районе Хмеймима во время атаки

Минобороны сообщило о самолете ВМС США в районе Хмеймима во время атаки

Американский самолет-разведчик был зафиксирован в районе Хмеймима во время атаки террористами российской базы в САР.

Оборонное ведомство страны ответило на заявление официального представителя Пентагона о том, что технологии, использованные в ходе атаки беспилотниками террористов на российские военные объекты в Сирии 6 января, «легкодоступны на открытом рынке». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО.

Возможность программирования контроллеров управления дрона самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS предполагает мощную образовательную  инженерную школу одной из развитых стран. Отмечается, что определение точных координат местонахождения объекта также практически невозможно.

Эти факты иначе позволяют посмотреть на странное совпадение, почему в период атаки террористов на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике над Средиземорьем патрулировал американский военный самолет Poseidon. Он находился в небе в районе четырех часов на высоте семь тысяч метров между Тартусом и Хмеймимом.

Автор: Александра Гегельская
#сирия #минобороны #хмеймим
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