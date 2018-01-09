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17:35   9 Января 2018
Россия
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Бывший главком ВКС обвинил США в атаке российских баз дронами в Сирии

Бывший главком ВКС обвинил США в атаке российских баз дронами в Сирии

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в прошлом главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что поставщиком боевых дронов, атаковавших российские военные базы в Сирии, могли быть только США.

В интервью «Интерфаксу» Бондарев сказал, что всем должно быть ясно, кто стоит за боевиками, атаковавшими базы. По его словам, поставщиком обстрелявших базы БПЛА могла быть только технологически сильная страна, потому что «там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств по назначенным целям».

Бондарев отметил, что сначала США под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиции, якобы отстаивавшей идеалы демократии, без санкции ООН вторглись в суверенную страну. Они принялись подпитывать гражданскую войну, вооружая, финансируя и обучая террористов. Затем, после разгрома основных бандформирований, они же спасали недобитков. Теперь же Вашингтон вместе с подчиненными ему странами снабжает террористов высокотехнологичными дронами. Сенатор также добавил, что атаки боевиков на российские военные базы являются попыткой еще более дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Накануне в Минобороны РФ рассказали подробности атак на базы «Хмеймим» и «Тартус», которые были осуществлены дронами в ночь на 6 января. Террористы попытались атаковать базы с помощью 13 аппаратов. Попытка нападения была успешно отражена. Часть дронов была уничтожена, части удалось взять под контроль. Сейчас проводится их техническая экспертиза, расшифровка данных.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #сирия #политика #хмеймим #тартус #бондарв
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