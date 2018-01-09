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17:38   9 Января 2018
Весь мир
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Пользователи Windows пожаловались на неработающие после обновления ПК

Пользователи Windows пожаловались на неработающие после обновления ПК

Американская компания Microsoft распространила обновления Windows, устраняющие уязвимости Spectre и Meltdown. Однако в техподдержку Microsoft написали тысячи пользователей Windows и пожаловались, что после обновления их компьютеры перестали запускаться.

Компания определила, что при устранении уязвимости Spectre и Meltdown не работают ПК с процессорами AMD. Microsoft и Advanced Micro Devices, производитель интегральной микросхемной электроники, устраняют неполадки и пришлют пользователям новые обновления.

Специалисты Google предупреждали, что ПК с процессорами AMD, Intel и ARM, уязвимы, поэтому хакеры могут их взломать и получить конфиденциальную информацию пользователей.

Автор: Олег Королев
#google #общество #весь мир #microsoft #spectre #meltdown #amd
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