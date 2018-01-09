Двухлетний ребенок умер на приеме у педиатра в Ижевске

Малышу стало плохо прямо на приеме у врача. Спасти его не смогли.

Трагедия произошла в детской поликлинике №5 в Ижевске. Точная причина смерти пока не установлена, — подтвердила заместитель Минздрава Удмуртии Людмила Гузнищева.

Известно, что родители принесли ребенка в возрасте 1 год и 10 месяцев на прием к дежурному врачу в воскресенье утром. С ребенком работали, но такой случай произошел, — констатировала министр здравоохранения. Почему смерть наступила так быстро выяснят специалисты. Предполагается, что это могла быть вирусная инфекция на фоне которой быстро развивается пневмония.

По данным ведомства, мальчику стало плохо еще 30 декабря, все это время родители ребенка обращались в несколько медицинских учреждений, в том числе в поликлинику, где малыш умер, в республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №6.