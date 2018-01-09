Минобороны прокомментировало заявления Пентагона по дронам террористов в САР

Министерство обороны РФ прокомментировало слова представителя Пентагона о «легко доступных на открытом рынке» технологиях, использованных при атаке беспилотников террористов российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Минобороны РФ сообщило, чтобы запрограммировать беспилотники, необходима «приличная инженерная школа», доступная развитым странам. Также нужны точные координаты военных баз, которые можно получить у космической разведки, но это «далеко не каждому под силу».

В российском ведомстве добавили, что всего этого у боевиков террористических группировок не было «до недавнего времени». Поэтому заявления представителя Министерства обороны США не только озаботили Москву, но и вызвали законный интерес. О каких именно технологиях говорят в Пентагоне, где находится рынок беспилотников или какая спецслужба продает информацию космической разведки.