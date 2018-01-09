Голландский суд подтвердил право России на марку водки «Столичная»

Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российского государства использовать торговую марку водки «Столичная».

Голландский суд постановил, что люксембургская компания Spirits International прекратит продавать водку под брендом «Столичная» в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Правообладателем бренда признали российское федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Представителей «Союзплодоимпорта» удовлетворило решение Апелляционного суда Нидерландов. По их словам, это решение используют в другом судебном процессе, чтобы вернуть права РФ на товарные знаки «Столичная» и «Московская» в странах-членах Европейского союза, а потом и по всему миру.