Памфилову удивило заявление ЕС о недопуске Навального к выборам

Заявление пресс-секретаря службы внешних связей Евросоюза о том, что решение о недопуске блогера Алексея Навального к выборам президента России ставит под сомнение демократичность выборов в РФ, вызывает недоумение.

Такое заявление сделал председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она также добавила, что данное заявление представителя Евросоюза демонстрирует незнание или намеренное игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует обстоятельствам и не основано на нормах международного.