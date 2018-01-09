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16:53   9 Января 2018
Весь мир
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САА при поддержке ВКС РФ освободила ключевой город Рахаджан в Хаме

САА при поддержке ВКС РФ освободила ключевой город Рахаджан в Хаме

Сирийская армия при поддержке российской авиации освободили от террористов ключевой город Рахаджан. Населенный пункт находится в Хаме.

Правительственные силы Сирии зачистили от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена в России) населенный пункт на северо-востоке провинции. Российская авиация прикрывала САА с воздуха. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Город находится на пересечении нескольких ключевых трасс и является стратегически важным центром. С 2014 года населенный пункт контролировался боевиками. 

По последней информации, сирийская армия находилась в нескольких километрах к северо-востоку от Рахаджана в поселении Аль-Шакусия, передовые отряды совершили стремительный рывок, благодаря чему установился контроль над стратегически важным пунктом. В настоящее время военные инженеры занимаются разминированием зданий и дорог в Рахаджане.

Автор: Александра Гегельская
#сирия #саа #вкс рф #хама #джебхат ан-нусра #рахаджан
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