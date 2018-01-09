«Вертолеты России» передали Минобороны партию усовершенствованных Ка-27М

Холдинг «Вертолеты России» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ партию модернизированных вертолетов Ка-27М. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В сообщении говорится, что первая из переданных машин уже направлена к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М будут направлены на Северный и Тихоокеанский флоты. Работы по модернизации Ка-27М проводятся в рамках гособоронзаказа.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 разных модификаций составляют основу вертолетных подразделений ВМФ. Они обеспечивают ведение разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок ведут поиск и спасение терпящих бедствие, выполняют транспортные задачи по обеспечению корабельных группировок.