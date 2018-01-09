Путин посетит Тверской вагоностроительный завод 10 января
Российский лидер Владимир Путин осмотрит городской электропоезд «Иволга», создаваемый в Трансмашхолдинге, и низкопольный трамвай.
Президент РФ посетит Тверской вагоностроительный завод в среду, 10 января. Владимир Владимирович не только осмотрит первого представителя нового семейства российский электропоездов «Иволга», но и ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов.
Электропоезд #Иволга производства @tverVZ удостоен высшей награды конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Два поезда уже более полугода курсируют по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино. А вы уже прокатились на новинке?#поезд #электричка pic.twitter.com/pbZ6tfGyNP— ЦППК (@centralppk) December 27, 2017