Путин посетит Тверской вагоностроительный завод 10 января

Электропоезд #Иволга производства @tverVZ удостоен высшей награды конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Два поезда уже более полугода курсируют по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино. А вы уже прокатились на новинке?#поезд #электричка pic.twitter.com/pbZ6tfGyNP