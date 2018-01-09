Главы Минобороны и МИД Польши ушли в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра обороны Антония Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковски.

Новым главой польского дипведомства стал Яцек Чапутович. Ранее он занимал пост госсекретаря МВД Польши. О новом главе министерства обороны пока не сообщается.

В конце прошедшего года правительство Беаты Шидло ушло в отставку, уступив министерские портфели кабинету Моравецкого. Сама Шидло заняла пост вице-премьера.

Одно из последних значимых решений Ващиковского на посту главы МИД — категорический отказ принимать беженцев из стран Ближнего Востока не смотря на требования ЕС. Он объяснил это тем, что безопасность страны важнее навязанных Евросоюзом обязательств.