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16:09   9 Января 2018
Весь мир
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Главы Минобороны и МИД Польши ушли в отставку

Главы Минобороны и МИД Польши ушли в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра обороны Антония Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковски.

Новым главой польского дипведомства стал Яцек Чапутович. Ранее он занимал пост госсекретаря МВД Польши. О новом главе министерства обороны пока не сообщается.

В конце прошедшего года правительство Беаты Шидло ушло в отставку, уступив министерские портфели кабинету Моравецкого. Сама Шидло заняла пост вице-премьера.

Одно из последних значимых решений Ващиковского на посту главы МИД — категорический отказ принимать беженцев из стран Ближнего Востока не смотря на требования ЕС. Он объяснил это тем, что безопасность страны важнее навязанных Евросоюзом обязательств.

Автор: Вячеслав Каширин
#польша #политика #ващиковский #весь мир #моравецкий
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