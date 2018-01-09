Путин заменил термин «жилье экономкласса» на «стандартное»

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене термина «жилье экономического класса». В частности, понятие «жилье экономкласса» заменят на «стандартное».

Согласно документу, опубликованному администрацией президента РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства установит требования к «стандартному жилью», в том числе к минимально и максимально допустимым размерам такой квартиры. Сейчас «стандартное жилье» полностью соответствует условиям экономкласса.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что такие термины как «дешевый» и «экономкласс» обижают россиян. По его мнению, квартира должна быть доступной, но не дешевой.