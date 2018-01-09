Власти Украины решили усилить охрану границ страны

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что усилила некоторые границы страны дополнительными резервами.

По данным ведомства, усилена северная, восточная и западная границы, к работе привлечено свыше 200 военных Национальной академии государственной погранслужбы. В состав вошли офицеры и военнослужащие-контрактники, которым предстоит предотвращать попытки переправки нелегальных мигрантов, а также контрабанды и коррупции на границе страны. В ведомстве подчеркнули, что «усиление противодействия противоправной деятельности» будет длиться до конца января.