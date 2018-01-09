Топилин рассказал о случаях отказа в назначении пенсии по старости

Глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал, что в 2017 году в стране были случаи, когда россиянам отказывали в назначении страховой пенсии по старости.

По словам Топилина, Пенсионный фонд РФ отказал ряду россиян из-за того, что людям не хватало страхового стажа и пенсионных баллов, пишет «Российская газета». Министр отметил, что таким гражданам назначили социальную пенсию, и ее размер «дотянут» до прожиточного минимума, если она не достигнет его.

ПФР отмечает, что среднегодовой размер страховой пенсии в 2018 году составит 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 9 тысяч 45 рублей.