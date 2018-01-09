Одиннадцать пешеходов погибли в Петербурге и Ленобласти в новогодние каникулы

В период новогодних каникул резко выросло количество ДТП с участием пешеходов в Петербурге и Ленинградской области. По данным регионального ГИБДД, за восемь праздничных дней погибли 11 пешеходов.

Как сообщает петербургский интернет-журнал Интересант со ссылкой на региональное ГИБДД, основной причиной ДТП с участием пешеходов являлось перемещение по проезжей части вне зон переходов.

При этом течении праздников в Петербурге зарегистрировано 35 аварий с тяжкими последствиями, что на 14 больше, чем в тот же период 2017 года. В этом году пять человек погибли, в то время как в 2017 году — один.

В Ленобласти произошло 21 ДТП с тяжкими последствиями, в 2017 году — 11. Погибли шесть человек, в прошлом году — один. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в 2017 году — девять.