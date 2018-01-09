Цвет украинской миграции

Украинцев на заводе под Варшавой обязали носить желто-синюю форму. Директор предприятия говорит, что так удобнее. Депутат Милонов с ним согласен. Правозащитники против.

Международный скандал разгорается вокруг польского отделения международной компании Lindab по производству стройматериалов, расположенного в поселке Верухове под Варшавой. Клиент компании заметил, что работники, приехавшие из Украины, носят форму цветов национального флага: синие брюки и желтые рубашки. И это не привилегия, а требование работодателя. На мигрантов из иных стран оно не распространяется. На дресс-код клиент пожаловался в правозащитную организацию «Никогда снова».

Руководитель завода Михаил Вроблевский в ответ на жалобу заметил, что на предприятии предусмотрена разноцветная спецодежда для идентификации. Все работники носят синие брюки, но различные рубашки. Механики - зеленого цвета, бригадиры — красного. А украинцы, вне зависимости от должности, - желтые. Желтый цвет означает, что работник не говорит по-польски. То, что в итоге получился цвет украинского флага, как уверяет Вроблевский, совпадение. Политолог, специалист по Польше Марина Клебанович считает, что — дискриминация.

«Конечно, это нарушение прав человека. Мы живем в ХХI веке. Категорически нельзя выделять людей по признаку их национальности или принадлежности к гражданству того или иного государства», — заявила эксперт ИА «Политика Сегодня».

С правозащитницей готов поспорить член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. Нарушений прав человека в польско-украинской истории он не видит. Считает, что цвета национального флага должны психологически поддерживать прибывших из Украины работников.

«Скорее всего, это неквалифицированные вороватые жулики, которые ломанулись на польский завод благодаря липовому безвизу. И работают они, скорее всего, не совсем легально. Служба безопасности завода благодаря такой форме имеет возможность более пристально приглядывать за сотрудниками. С ними надо держать ухо востро», — рассказал депутат ИА «Политика Сегодня».

По его словам, сравнение с евреями, которых во время Второй мировой войны заставляли нашивать специальные знаки на одежду, здесь неуместно.

«Евреев действительно притесняли. Эти же граждане так любят свою родину, что решили оттуда свалить в другие страны. Это добровольное бегство. Это не дискриминация. Ни одного украинца никто никуда не звал. Они все бегают и клянчат, чтобы их взяли на работу. Я понимаю работодателя, который имеет право вводить такие правила. Вот на стройке же есть различия по цвету касок: белая — значит менеджмент, желтая — значит рабочий», — резюмировал депутат.

Дресс-код цветов флагов Украины для мигрантов на заводе Lindab проверяет национальная инспекция по вопросам труда.