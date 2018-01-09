Дочь Кокшенова рассказала о его состоянии после выписки из больницы

Дочь актера Михаила Кокшенова рассказала о состоянии отца, которого во вторник, 9 января, выписали из больницы.

По словам дочери Михаила Кокшенова Алевтины, сейчас отец находится дома с женой, его состояние оценивается как удовлетворительное, пишет телеканал «360». Дочь говорит, что Кокшенов все помнит, разговаривает, узнает всех людей и даже вспоминает моменты молодости, в данный момент у него нет никаких проблем.

Женщина рассказывает, что отцу сейчас нужно восстанавливаться и лечиться. 81-летний Михаил Кокшенов попал в больницу с инсультом 17 октября 2017 года.