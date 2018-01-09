Санкции Запада не ослабили российскую нефтяную промышленность — МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль сообщила, что посетит Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

По ее словам, США и ЕС ввели санкции против РФ, направленные на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, в конце июля 2014 года. Однако осенью цена на нефть упала более чем на 70%, поэтому ослабить российскую нефтяную промышленность именно санкциями не получилось. Они просто не сработали.

Глава МИД Австрии считает, что единственные санкции, которые привели к результату, были спортивные ограничения против Южно-Африканской Республики.