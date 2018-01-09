Слуцкий: Россия готова выступить посредником в межкорейских переговорах

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова взять на себя роль посредника в переговорном процессе между КНДР и Южной Кореей.

Как он сказал корреспонденту «Газеты.Ru», Россия может выступить в такой роли из-за того, что «данное досье непосредственным образом затрагивает ее государственные интересы, прежде всего, из-за территориальной близости».

Депутат добавил, что Соединенным Штатам, по его мнению, пора свернуть антипхеньянскую риторику, прекратить провоцировать КНДР и ждать первых результатов межкорейских переговоров.