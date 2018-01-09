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15:17   9 Января 2018
Россия
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Трехлетняя девочка погибла при пожаре в доме в Дагестане

Трехлетняя девочка погибла при пожаре в доме в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что сгорел одноэтажный частный дом в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана.

В региональном ГУ МЧС РФ уточнили, что дом загорелся около девяти утра по местному времени во вторник, 9 января. Пламя охватило 80 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание и потушили огонь в 09:19. 

Источник ИА «Политика сегодня» добавил, что погибла трехлетняя девочка. Пострадали пятилетний и десятилетний братья. Их госпитализировали. Врачи оценили состояние детей как тяжелое. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Назначили доследственную проверку, передает дагестанское СУ СКР. 

Автор: Тоня Краснова
#россия #дагестан #происшествия #сулевкент
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