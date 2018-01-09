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14:56   9 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Медведчук: Попытка заменить российские товары европейскими на Украине провалилась

Медведчук: Попытка заменить российские товары европейскими на Украине провалилась

Попытка заменить на украинском рынке российские товары на товары из ЕС провалилась. Об этом заявил председатель общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук.

На своей странице в Facebook он написал, что через четыре года еврореформ, на фоне миллиардов убытков, сотен сорванных контрактов стало очевидно — «российский рынок, российские инвестиции, кооперация были, есть и будут стратегически важны для украинской экономики.

Медведчук напомнил, что по данным Нацбанка Украины, с января по ноябрь 2017 года Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, с ЕС - на 27,6%. Из этого общественник и сделал вывод о провале попытки заменить товары из России на европейские. По его мнению, данный процесс объясняется тем, что логика экономики возобладала над абсурдной политикой «евроинтеграторов».

Согласно декабрьскому заявлению замминистра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, финансовые потери Украины от разрыва традиционных торговых связей с Россией только по экспорту товаров с 2012 по 2016 годы превысили 31 миллиард долларов.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #украина #экономика #ближнее зарубежье #медведчук
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