Собчак назвала единственное место на планете, где чувствует себя дома

Телеведущая Ксения Собчак, баллотировавшаяся на пост российского лидера от политической партии «Гражданская инициатива», рассказала, что для нее значит Родина.

По ее словам, Родина — это Россия. Ксения Анатольевна объяснила, что родила сына в РФ и любит эту страну. Собчак отметила, что российское государство — единственное место, где она чувствует себя дома.

Съезд либеральной политической партии «Гражданская инициатива» выдвинул Ксению Собчак кандидатом на пост президента РФ 23 декабря 2017 года. Выборы главы России пройдут 18 марта 2018 года.