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16:29   9 Января 2018
Весь мир
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В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

ИА «Политика сегодня» публикует подборку самых обсуждаемых тем в российском сегменте соцсетей во вторник, 9 января.

Дебош Аршавиной на борту «Аэрофлота»

Супруга известного футболиста Алиса Аршавина была снята с рейса SU1946 Москва — Алматы в прошлую субботу. Накануне Рождества она собралась к мужу, который сейчас выступает под флагом казахстанского «Кайрата».

По версии авиакомпании «Аэрофлот», пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней была сняла с самолета за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. В официальном ответе также отмечается, что она неоднократно называла себя майором ФСБ и угрожала персоналу.

Сама девушка возмутилась хамским поведением стюардессы и заявила, что ее выгнали из-за того, что от ее 10-месячной дочки якобы невкусно пахло — она собиралась поменять малышке памперс. Этот случай с интересом обсуждают в сети.

 

 

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

Трамп забыл слова национального гимна США

Американские СМИ уличили президента страны Дональда Трампа в незнании слов куплета американского гимна «Знамя, усыпанное звездами». Кадры с университетского футбольного чемпионата в Атланте, где и «подловили» американского лидера, попали в сеть. 

 

В тот же день, буквально за несколько часов до этого случая, Трамп написал в своем аккаунте Twitter, что Соединенные Штаты будут бороться за то, чтобы национальный флаг и гимн страны уважали. 

 

 

 

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

SpaceХ потеряла связь с секретным спутником США

Связь с секретным спутником США, запущенным в понедельник аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX, была утеряна. Разведывательный космический аппарат Zuma корпорации Northrop Grumman не смог отделиться от второй ступени запустившей его ракеты-носителя Falcon 9.

Инцидент расследуют. Российские пользователи иронизируют над ситуацией, вспоминая популярных «российских хакеров», ставших уже нарицательным выражением.

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной на борту, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

 

Автор: Александра Гегельская
#сша #аэрофлот #трамп #спутник #spacex #гимн #алиса аршавина
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