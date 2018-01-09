В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник
ИА «Политика сегодня» публикует подборку самых обсуждаемых тем в российском сегменте соцсетей во вторник, 9 января.
Дебош Аршавиной на борту «Аэрофлота»
Супруга известного футболиста Алиса Аршавина была снята с рейса SU1946 Москва — Алматы в прошлую субботу. Накануне Рождества она собралась к мужу, который сейчас выступает под флагом казахстанского «Кайрата».
По версии авиакомпании «Аэрофлот», пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней была сняла с самолета за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. В официальном ответе также отмечается, что она неоднократно называла себя майором ФСБ и угрожала персоналу.
Сама девушка возмутилась хамским поведением стюардессы и заявила, что ее выгнали из-за того, что от ее 10-месячной дочки якобы невкусно пахло — она собиралась поменять малышке памперс. Этот случай с интересом обсуждают в сети.
В новый год — с новыми скандалами! Только раньше было «яжемать», а теперь «яжмайорфсб» https://t.co/KtFbjJTTXZ— Илья Варламов (@varlamov) January 8, 2018
Аэрофлоту таких «майоров ФСБ» надо без сомнений вносить в черный список и на борт больше не брать.https://t.co/R7Kf3Pr49H— Рустем Адагамов (@adagamov) January 8, 2018
Трамп забыл слова национального гимна США
Американские СМИ уличили президента страны Дональда Трампа в незнании слов куплета американского гимна «Знамя, усыпанное звездами». Кадры с университетского футбольного чемпионата в Атланте, где и «подловили» американского лидера, попали в сеть.
Donald Trump looked like he was struggling with the words on the National Anthem for a min there pic.twitter.com/0q03Vt4w3e— gifdsports (@gifdsports) January 9, 2018
В тот же день, буквально за несколько часов до этого случая, Трамп написал в своем аккаунте Twitter, что Соединенные Штаты будут бороться за то, чтобы национальный флаг и гимн страны уважали.
We are fighting for our farmers, for our country, and for our GREAT AMERICAN FLAG. We want our flag respected - and we want our NATIONAL ANTHEM respected also! pic.twitter.com/16eOLXg6Fi— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2018
Самое интересное, что всего за пару часов до этого Трамп задвинул тему, что американский гимн необходимо уважать и всё такое ))— NegaT4 (@Nega_T4) January 9, 2018
задумался он.— Наталья Половникова (@Polovnikova1958) January 9, 2018
SpaceХ потеряла связь с секретным спутником США
Связь с секретным спутником США, запущенным в понедельник аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX, была утеряна. Разведывательный космический аппарат Zuma корпорации Northrop Grumman не смог отделиться от второй ступени запустившей его ракеты-носителя Falcon 9.
Инцидент расследуют. Российские пользователи иронизируют над ситуацией, вспоминая популярных «российских хакеров», ставших уже нарицательным выражением.
В историю SpaceX записываем серьезную неудачу — секретный спутник Zuma стоимостью в несколько миллиардов не достиг расчетной высоты и разбился при падении в океан. Интересно, что SpaceX для этого запуска была выбрана производителем спутника Northrop Grumman Corp. pic.twitter.com/3zu7dbo1iz— Рустем Адагамов (@adagamov) January 9, 2018
Ой.— Sarkasmus (@VeniaminAndreev) January 9, 2018