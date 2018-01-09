В соцсетях сегодня: дебош Аршавиной, Трамп забыл гимн США и SpaceX потеряли секретный спутник

ИА «Политика сегодня» публикует подборку самых обсуждаемых тем в российском сегменте соцсетей во вторник, 9 января.

Дебош Аршавиной на борту «Аэрофлота»

Супруга известного футболиста Алиса Аршавина была снята с рейса SU1946 Москва — Алматы в прошлую субботу. Накануне Рождества она собралась к мужу, который сейчас выступает под флагом казахстанского «Кайрата».

По версии авиакомпании «Аэрофлот», пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней была сняла с самолета за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. В официальном ответе также отмечается, что она неоднократно называла себя майором ФСБ и угрожала персоналу.

Сама девушка возмутилась хамским поведением стюардессы и заявила, что ее выгнали из-за того, что от ее 10-месячной дочки якобы невкусно пахло — она собиралась поменять малышке памперс. Этот случай с интересом обсуждают в сети.

В новый год — с новыми скандалами! Только раньше было «яжемать», а теперь «яжмайорфсб» https://t.co/KtFbjJTTXZ — Илья Варламов (@varlamov) January 8, 2018

Аэрофлоту таких «майоров ФСБ» надо без сомнений вносить в черный список и на борт больше не брать.https://t.co/R7Kf3Pr49H — Рустем Адагамов (@adagamov) January 8, 2018

Трамп забыл слова национального гимна США

Американские СМИ уличили президента страны Дональда Трампа в незнании слов куплета американского гимна «Знамя, усыпанное звездами». Кадры с университетского футбольного чемпионата в Атланте, где и «подловили» американского лидера, попали в сеть.

Donald Trump looked like he was struggling with the words on the National Anthem for a min there pic.twitter.com/0q03Vt4w3e — gifdsports (@gifdsports) January 9, 2018

В тот же день, буквально за несколько часов до этого случая, Трамп написал в своем аккаунте Twitter, что Соединенные Штаты будут бороться за то, чтобы национальный флаг и гимн страны уважали.

We are fighting for our farmers, for our country, and for our GREAT AMERICAN FLAG. We want our flag respected - and we want our NATIONAL ANTHEM respected also! pic.twitter.com/16eOLXg6Fi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2018

Самое интересное, что всего за пару часов до этого Трамп задвинул тему, что американский гимн необходимо уважать и всё такое )) — NegaT4 (@Nega_T4) January 9, 2018

задумался он. — Наталья Половникова (@Polovnikova1958) January 9, 2018

SpaceХ потеряла связь с секретным спутником США

Связь с секретным спутником США, запущенным в понедельник аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX, была утеряна. Разведывательный космический аппарат Zuma корпорации Northrop Grumman не смог отделиться от второй ступени запустившей его ракеты-носителя Falcon 9.

Инцидент расследуют. Российские пользователи иронизируют над ситуацией, вспоминая популярных «российских хакеров», ставших уже нарицательным выражением.