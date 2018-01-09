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14:32   9 Января 2018
Россия
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В приоритете работы Госдумы будет законодательное обеспечение цифровой экономики — Володин

В приоритете работы Госдумы будет законодательное обеспечение цифровой экономики — Володин

Законодательное обеспечение развития цифровой экономики станет одним из приоритетов работы Госдумы в течение предстоящей весенней сессии нижней палаты. Об этом заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, всего в повестке Госдумы 1338 законопроектов, но одним главных приоритетов является законодательное обеспечение развития цифровой экономики. Уже на этой неделе депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, который будет регулировать государственно-частное партнерство в сфере развития информационных систем.

Законопроект наделяет IT-cистемы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе концессий. Он был инициирован главой комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым, также группой депутатов во исполнение поручения президента России об утверждении программы «Цифровая экономика».

Ранее Володин назвал одним из приоритетов нижней палаты парламента принятие 23 законопроектов для законодательного обеспечения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #володин #политика #цифровая экономика
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