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 Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением

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 Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением

Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением
14:30   9 Января 2018
Весь мир
478

Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением

Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением

Снегопады в пустыне также аномальны, как наводнения в Европе, заморозки в США и аномально теплая зима в России. Все это объяснимо глобальным потеплением.

Повышенная повторяемость экстремальных погодных событий связана с глобальным потеплением, — резюмировал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что это научная точка зрения, а не его личное мнение.

По словам главного метеоролога страны, к такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК), созданная для оценки риска глобального изменения климата, вызванного влиянием человека. Вильфанд напомнил, что за последнее время аномальная погода стоит везде: снег выпал не только в Сахаре, но на Ближнем Востоке и в Египте. В других странах тоже зафиксированы случаи нетипичных погодных явлений.

В это воскресенье, 7 января, в районе алжирского города Айн-Сефра шел снег. По данным местного издания TSA, за несколько часов выпало около 40 сантиметров осадков. 

Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением

Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре глобальным потеплением

 

Автор: Александра Гегельская
#рф #гидрометцентр #снег #сахара
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