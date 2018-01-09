Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

 Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍
Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

 Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками
Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

 Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍
Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

 Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками
14:10   9 Января 2018
Россия
51

Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Депутатам Госдумы предстоит принять 23 законопроекта для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в приоритете работы парламента в весеннюю сессию вопрос завершения законодательного обеспечения посланий президента. Для этого нужно принять 23 закона. Работа над этим ведется вместе с правительством.

Спикер также добавил, что в приоритете работы Госдумы в весеннюю сессию стоит вопрос обеспечения жильем граждан. В частности, пояснил он, речь идет о защите дольщиков.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #володин #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков Россия
Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков
Министерство обороны РФ накануне предупредило, что террористы способны нанести удар по любой стране с помощью беспилотных летательных аппаратов.
11:37   9 Января 2018
352
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия

РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы

12:47   6 Января 2018
2424
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4340
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
27633
Новости smi2.ru
Украина решила отдать свой ракетный комплекс другой стране

Украина решила отдать свой ракетный комплекс другой стране

 Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

 Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

 СМИ: Минобороны РФ заменит Windows на российскую ОС

СМИ: Минобороны РФ заменит Windows на российскую ОС