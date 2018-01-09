Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Депутатам Госдумы предстоит принять 23 законопроекта для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в приоритете работы парламента в весеннюю сессию вопрос завершения законодательного обеспечения посланий президента. Для этого нужно принять 23 закона. Работа над этим ведется вместе с правительством.

Спикер также добавил, что в приоритете работы Госдумы в весеннюю сессию стоит вопрос обеспечения жильем граждан. В частности, пояснил он, речь идет о защите дольщиков.