Россияне могут посетить без визы 110 стран мира в 2018 году 

Международная консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами планирования местожительства, опубликовала рейтинг паспортов мира, ранжирующихся по количеству стран, доступных для посещения без визы.

Согласно новому индексу паспортов, свободно путешествуют граждане Германии. Они могут посетить 177 государств, не оформляя визы. Россия заняла 48 место в индексе паспортов. Россияне могут посетить без визы 110 стран мира. Представители Henley & Partners отметили, что такой свободы выбора у граждан РФ еще не было.

В 2017 году безвиз с российским государством установили Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Южно-Африканская Республика, Самоа и Мьянма.