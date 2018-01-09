Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что подвижек в вопросе размещения миротворцев в Донбассе в ближайшее время не ожидается из-за позиции России, которая вернулась «к своей идее странной операции» — использовать миротворцев для охраны наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Ельченко сказал, что Совбез ООН был готов приступить к работе над мандатом миротворческой операции на востоке Украины, но Россия отвергла почти все важные положения. По его словам, позиция Киева состоит в том, что миротворцы должны быть размещены на границе между Украиной и Россией, но Москва данный вариант отвергает.

В середине декабря глава МИД Украины Павел Климкин выступил в Совбезе ООН. В своей речи он обвинил Россию в якобы нарушении Будапештского меморандума.