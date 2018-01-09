Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Операция направлена против мафиозной организации «Ндрангета». Группировка действует на юге Апеннин.

Итальянская полиция и карабинеры схватили порядка 170 человек, связанных с деятельностью организованной преступной группы в Италии и Германии. Об этом подтвердили во вторник, 9 января, в ВС Италии.

Спецоперация была направлена против кланов Фарао и Маринкола, ведущие свою преступную деятельность не только в области Калабрия, традиционно являющейся центром «Ндрангеты», но и на севере Италии, а также в Германии.

Масштабное расследование выявило высокую степень участия членов преступной банды в различных сферах экономики и предпринимательства на различных уровнях. Таким образом они создали настоящий «криминальный холдинг» с почти пятидесятимиллионными активами в евро. Ряд чиновников оказались также связаны с группировкой.