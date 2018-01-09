Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

 Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍
Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

 Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками
Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

 Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍
Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

 Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками
14:01   9 Января 2018
Весь мир
58

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Около 170 мафиози арестовали в Италии и Германии

Операция направлена против мафиозной организации «Ндрангета». Группировка действует на юге Апеннин.

Итальянская полиция и карабинеры схватили порядка 170 человек, связанных с деятельностью организованной преступной группы в Италии и Германии. Об этом подтвердили во вторник, 9 января, в ВС Италии.

Спецоперация была направлена против кланов Фарао и Маринкола, ведущие свою преступную деятельность не только в области Калабрия, традиционно являющейся центром «Ндрангеты», но и на севере Италии, а также в Германии.

Масштабное расследование выявило высокую степень участия членов преступной банды в различных сферах экономики и предпринимательства на различных уровнях. Таким образом они создали настоящий «криминальный холдинг» с почти пятидесятимиллионными активами в евро. Ряд чиновников оказались также связаны с группировкой.

Автор: Александра Гегельская
#италия #германия #арест #мафиози #ндрангета
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков Россия
Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков
Министерство обороны РФ накануне предупредило, что террористы способны нанести удар по любой стране с помощью беспилотных летательных аппаратов.
11:37   9 Января 2018
352
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия

РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы

12:47   6 Января 2018
2424
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4340
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
27633
Новости smi2.ru
Украина решила отдать свой ракетный комплекс другой стране

Украина решила отдать свой ракетный комплекс другой стране

 Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

 Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

Подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской задержали в Киеве

 СМИ: Минобороны РФ заменит Windows на российскую ОС

СМИ: Минобороны РФ заменит Windows на российскую ОС