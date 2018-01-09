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 Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками
Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

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 Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками
13:41   9 Января 2018
Весь мир
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Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

В ночь на 6 января боевики совершили попытку нанести ущерб российским военным базам на территории Сирии — в Тартусе и Латакии — посредством боевых беспилотников. 10 дронов были направлены в сторону аэродрома ВКС России «Хмеймим» и три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), все дроны были успешно выявлены средствами ПВО еще на большом удалении от баз. Российские силы радиолокационной борьбы перехватили контроль над шестью БПЛа, семь других были сбиты.

В Минобороны РФ рассказали, что при изучении конструкции дронов выяснилось, что они могли быть запущены с расстояния до 100 километров от целей. Отмечается, что все дроны были самолетного типа. Важно, что все они были оснащены современной техникой наведения по спутниковым координатам GPS. Из этого в ведомстве сделали вывод, что боевиков снабдили технологиями изготовления ударных БПЛА специалисты одной из наиболее развитых в технологическом смысле стран, которых в мире немного. Также в Минобороны отметили, что в дронах применялись взрыватели иностранного производства.

Ночная атака российских баз 6 января — уже вторая за последнее время. До этого — 31 декабря — аэродром «Хмеймим» подвергся минометному обстрелу диверсионной группы боевиков. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих.

Примечательно, что в отличие от американских, турецких и израильских военных объектов, российские базы расположены в значительном удалении от позиций террористических группировок. Однако почему-то именно они становятся целями боевиков.

Нужно учитывать, что военное присутствие США в Сирии намного масштабнее, чем российское. По сведениям наблюдателей, только на базе в городе Аш-Шаддади в провинции Хасака размещено более 170 единиц техники — вертолеты, БРТ, бронеавтомобили, бензовозы и прочее. При этом Штаты предпринимают попытки расширить свою зону влияния. В частности, американцы стремятся захватить контроль над дорогой Аш-Шаддади – Сувар, а также занять нефтяное месторождение Миргад. Несмотря на эти планы, Вашингтон не встречает на своем пути никакого сопротивления — террористы не атакуют американские базы.

В беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что причина в том, что террористы являются инструментами США и ряда других стран. Потому, по его словам, можно сделать вывод, что не боевики, а именно американские силы пытались атаковать российские базы.

Базы РФ в Сирии атакуют высокотехнологичными дронами, а объекты США и Турции спасает дружба с боевиками

По мнению эксперта (Перенджиев является ветераном военной службы), датчики, позволяющие дрону лететь без радиоконтроля, используя инерциальное наведение, показывают, что террористов есть поддержка со стороны влиятельного, высокотехнологичного союзника.

«Террористы не способны самостоятельно изготавливать такие дроны, — уверен эксперт. — Даже некоторые развитые страны не способны сами их производить. В Минобороны тоже говорили, что тут не обошлось без участия технологически высокоразвитого государства. Конечно, это США. Тем более, что атаки велись с позиций Сирийской свободной армии (ССА), где американцы могут чувствовать себя вполне комфортно».

Эксперт также не исключил, что атаки могли вестись из зоны ответственности Турции. «Следует понимать, что на самом деле ни США, ни Турция, ни Израиль, ни любая из стран коалиции не воюет в Сирии против террористов. Их цель в арабской республике — свержение Башара Асада и установление своего контроля над территорией. Россия же — единственный внешний участник конфликта, который выступает против международного терроризма — мешает США и всем остальным странам, пришедшим извне, достигать их корыстных целей, уничтожая их наймитов», — подытожил Перенджиев.

Автор: Вячеслав Каширин
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