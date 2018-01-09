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 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

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13:54   9 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Международная компания Lindab, имеющая в Польше завод по производству крыш, водостоков и вентиляционных труб, обязала сотрудников-украинцев носить униформу в цветах национального флага.

Клиент  Lindab рассказал, что у работников компании разная униформа, и она зависит от отдела, в котором они работают. Однако украинцы стали исключением. Их переодели в одежду желто-синего цвета и независимо от участка, на котором они работают.

«Представьте, что поляков обяжут носить красно-белую униформу, если они работают на фабрике за рубежом», — возмутился клиент.

Руководитель завода Lindab в Польше объяснил, что желто-синей униформой «пометил» сотрудников, не знающих польский язык. По его словам, у механиков зеленые рубашки, а у бригадиров красные. Желтые рубашки означают, что сотрудник не говорит по-польски.

«Это такая система идентификации», — объяснил он.

Автор: Тоня Краснова
#украина #польша #завод #lindab
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