Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

Международная компания Lindab, имеющая в Польше завод по производству крыш, водостоков и вентиляционных труб, обязала сотрудников-украинцев носить униформу в цветах национального флага.

Клиент Lindab рассказал, что у работников компании разная униформа, и она зависит от отдела, в котором они работают. Однако украинцы стали исключением. Их переодели в одежду желто-синего цвета и независимо от участка, на котором они работают.

«Представьте, что поляков обяжут носить красно-белую униформу, если они работают на фабрике за рубежом», — возмутился клиент.

Руководитель завода Lindab в Польше объяснил, что желто-синей униформой «пометил» сотрудников, не знающих польский язык. По его словам, у механиков зеленые рубашки, а у бригадиров красные. Желтые рубашки означают, что сотрудник не говорит по-польски.

«Это такая система идентификации», — объяснил он.