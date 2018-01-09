СМИ узнали, какую должность займет Виталий Мутко

Российский премьер Дмитрий Медведев назначил Виталия Мутко на новую должность.

Сообщается, что вице-премьер займет место главы организационного комитета по подготовке 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая состоится в Санкт-Петербурге в будущем году. Российские СМИ указывают, что в оргкомитет саммита войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, а также представители МИД, МВД, министерства транспорта, ФСБ и ряда других ведомств.