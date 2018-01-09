Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН новые резолюции по Крыму
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев внесет на рассмотрение ГА новые резолюции по крымскому полуострову, если этого потребует ситуация.
По его словам, украинское государство готово внести и третью, и четвертую, и пятую, резолюции на рассмотрение Генассамблеи Организации Объединенных Нации по Крыму. Киев выбрал путь «консолидации усилий по ситуации с правами человека». Постпред Украины при ООН добавил, что это не решит «пробелы статуса Крыма» и не вернет полуостров Киеву, но для этого есть другие площадки, даже в рамках ООН.
«Хотелось бы, чтобы резолюции не было 50 или 100, надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше», — добавил Ельченко.