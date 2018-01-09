Шесть человек пострадали под Белгородом при опрокидывании автобуса

Региональная полиция сообщает, что в Белгородской области произошла авария с участием микроавтобуса с пассажирами.

ДТП произошло около села Дмитриевка в ночь на вторник, 9 января. 37-летний водитель микроавтобуса выбрал неверную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса, а также пятеро пассажиров, двоих из которых отправили лечиться амбулаторно.

РИА Новости пишет, что автобус был не рейсовым, он ехал от Белгорода в курском направлении, у пострадавших травмы не тяжелые. Экспертиза установила, что в момент аварии водитель автобуса был трезвым.