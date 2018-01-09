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13:37   9 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Пользователи сети не верят в данные BellingCat об американском оружии у ВСУ

Пользователи сети не верят в данные BellingCat об американском оружии у ВСУ

Ведущий исследователь международной группы BellingCat и эксперт по делам Евразии и Восточной Европы Арик Толер сообщил, что украинские радикалы в Донбассе используют американское оружие. По его словам, еще с прошлого июля.

«Много шумихи вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК)  «Джавелин» (Javelin) Украине, однако на линии фронта в Донбассе батальон «Азов» (радикальная националистическая организация, запрещенная в России) уже имеет американское летальное вооружение», — сообщил в своем Twitter-аккаунте.

В комментарии к твиту он пояснил, что первые поставки оружия из США осуществлялись на территорию Украины еще в июне 2017 года, причем «они вели себя так, как будто это для них принципиально новая сделка». Толер имел в виду, что по некоторым данным ранее США продавали летальное вооружение ВСУ.

 

Пользователи сети усомнились в достоверности слов Толера, напомнив, что BellingCat периодически публикует непроверенные данные. Стоит только вспомнить их расследование крушения малазийского Boeing над Донбассом. Как отмечает «Экономика сегодня», россияне уверены, что Толеру стоило рассказать о «Джавелинах», чтобы «порадовать» Киев.

Пользователи сети не верят в данные BellingCat об американском оружии у ВСУ

 

Пользователи сети не верят в данные BellingCat об американском оружии у ВСУ

 

Пользователи сети не верят в данные BellingCat об американском оружии у ВСУ

 

Автор: Александра Гегельская
#сша #украина #всу #оружие
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