Пользователи сети не верят в данные BellingCat об американском оружии у ВСУ

Ведущий исследователь международной группы BellingCat и эксперт по делам Евразии и Восточной Европы Арик Толер сообщил, что украинские радикалы в Донбассе используют американское оружие. По его словам, еще с прошлого июля.

«Много шумихи вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» (Javelin) Украине, однако на линии фронта в Донбассе батальон «Азов» (радикальная националистическая организация, запрещенная в России) уже имеет американское летальное вооружение», — сообщил в своем Twitter-аккаунте.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon. — Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018

В комментарии к твиту он пояснил, что первые поставки оружия из США осуществлялись на территорию Украины еще в июне 2017 года, причем «они вели себя так, как будто это для них принципиально новая сделка». Толер имел в виду, что по некоторым данным ранее США продавали летальное вооружение ВСУ.

As far as I know they were first delivered in 2017, but there could have been other ones I'm not aware of. In July 2017 they acted like it was a totally new deal for them. — Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018

Пользователи сети усомнились в достоверности слов Толера, напомнив, что BellingCat периодически публикует непроверенные данные. Стоит только вспомнить их расследование крушения малазийского Boeing над Донбассом. Как отмечает «Экономика сегодня», россияне уверены, что Толеру стоило рассказать о «Джавелинах», чтобы «порадовать» Киев.