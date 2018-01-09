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13:06   9 Января 2018
Весь мир
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Евкуров прокомментировал решение Путина направить в Сирию батальоны из СКФО

Евкуров прокомментировал решение Путина направить в Сирию батальоны из СКФО

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что российский лидер Владимир Путин, направив в САР полицейских-суннитов из республик Северного Кавказа, учел противостояние между направлениями ислама и попал в точку.

Президент РФ заявлял, что северокавказские правоохранители, в основном, сунниты, поэтому им доверятся не только сирийцы, но и власти САР. Евкуров объяснил РИА Новости, что алавиты, сунниты, шииты, постоянно конфликтуют, хоть и исповедуют одну религию.

По его словам, когда полицейские-сунниты из республик Северного Кавказа вернулись обратно, они рассказали о быстром сближении с местным населением. Владимир Путин учел противостояние религиозных исламских направлений, поэтому направил в сирийское государство батальоны из СКФО.

«Для них было удивительно узнать, что, оказывается, в РФ тоже есть мусульмане-сунниты, и это добавило уважения к нашей стране»,  — сказал глава Ингушетии. 

Автор: Олег Королев
#россия #путин #сирия #евкуров #сунниты
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