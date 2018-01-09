Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Установлен новый порядок подписания соглашений между Минфином и дотационными субъектами РФ.

Кабмин установил меры ответственности регионов за полученные дотации‍. Постановление подписано в рамках политики оздоровления государственных финансов субъектов РФ и бюджетной сбалансированности. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.

В документе речь идет о дотационных и высокодотационных регионах, в бюджете которых доля дотаций превышает 40% объема собственных доходов.

Фактически постановление ужесточает ответственность регионов за дотации. В перечень обязательств включены меры на снижение уровня дотационности регионов, консолидацию бюджета и увеличение налоговых и неналоговых доходов в регионах.