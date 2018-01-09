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Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

 Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍
Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

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 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

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13:44   9 Января 2018
Россия
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Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Правительство РФ ужесточило ответственность регионов за полученные дотации‍

Установлен новый порядок подписания соглашений между Минфином и дотационными субъектами РФ.

Кабмин установил меры ответственности регионов за полученные дотации‍. Постановление подписано в рамках политики оздоровления государственных финансов субъектов РФ и бюджетной сбалансированности. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.

В документе речь идет о дотационных и высокодотационных регионах, в бюджете которых доля дотаций превышает 40% объема собственных доходов.

Фактически постановление ужесточает ответственность регионов за дотации. В перечень обязательств включены меры на снижение уровня дотационности регионов, консолидацию бюджета и увеличение налоговых и неналоговых доходов в регионах.

Автор: Александра Гегельская
#минфин #регионы #дотации
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