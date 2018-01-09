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Госдума в весеннюю сессию примет 23 законопроекта для реализации послания президента

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 Украинских работников переодели в желто-синюю униформу на польском заводе

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12:59   9 Января 2018
Ближнее зарубежье
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BellingCat: Бойцы украинского полка «Азов» пользуются летальным оружием США

BellingCat: Бойцы украинского полка «Азов» пользуются летальным оружием США

Исследовательский проект BellingCat сообщает, что бойцы украинского полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) пользуются летальным оружием США.

Как пишет ведущий исследователь проекта, занимающийся вопросами Восточной Европы и Евразии, Арик Толер в Twitter, украинские бойцы уже имеют доступ к вооружению, изготовленному в Соединенных Штатах. Толер говорит, что вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине много шума, но по факту в Донбассе на линии фронта уже есть летальное вооружение, которое изготовлено в Америке.

Толер отмечает, что у «Азова» с июля прошлого года есть гранатометы из США. Поставками занималась фирма из Техаса.

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #донбасс #политика #bellingcat #азов
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