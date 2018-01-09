BellingCat: Бойцы украинского полка «Азов» пользуются летальным оружием США

Исследовательский проект BellingCat сообщает, что бойцы украинского полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) пользуются летальным оружием США.

Как пишет ведущий исследователь проекта, занимающийся вопросами Восточной Европы и Евразии, Арик Толер в Twitter, украинские бойцы уже имеют доступ к вооружению, изготовленному в Соединенных Штатах. Толер говорит, что вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине много шума, но по факту в Донбассе на линии фронта уже есть летальное вооружение, которое изготовлено в Америке.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon. — Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018

Толер отмечает, что у «Азова» с июля прошлого года есть гранатометы из США. Поставками занималась фирма из Техаса.