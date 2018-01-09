Эксперты AlienVault выявили программу по добыче криптовалюты, переводившую доход в КНДР

Специалисты компании AlienVault, работающие в сфере обеспечения кибербезопасности, заявили, что ими выявлено приложение, которое устанавливало на зараженные компьютеры программу для получения криптовалюты, а полученные средства перенаправляло на сервер в КНДР.

В сообщении компании говорится, что приложением является инсталятор программного обеспечения Monero, разработанный для добычи криптовалюты. Любую добытую валюту, по заявлению AlienVault, программа пересылала в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Эксперты отметили, что данное приложение было создано 24 декабря прошлого года. По их словам, на данный момент адрес сервера не доступен. Это может свидетельствовать или о прекращении работы программы, или что сервер использовался, чтобы замаскировать адрес настоящего источника приложения.

В середине декабря с службе разведки Южной Кореи заявили, что получили доказательства возможной причастности КНДР к краже персональных данных около 30 тысяч пользователей наиболее популярной в стране биржи криптовалют Bithumb.