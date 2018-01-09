Умер один из создателей ракетно-ядерного щита России академик Евгений Аврорин

Советский и российский ученый считается одним из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита.

Разработчик ядерных зарядов академик Евгений Аврорин ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную корпорацию «Росатом». Как говорится в сообщении компании, ученого не стало во вторник, 9 января.

Физик-теоретик был избран академиком РАН по отделению общей физики и астрономии в 1992 году. В 1990-е годы он входил в состав совета по научно-технической политике при главе государства, в нулевых он стал членом совета по науке, технологиям и образованию.

В 2010 году Аврорин стал почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина.