Актера Михаила Кокшенова выписали из больницы после госпитализации в октябре

Российский актер Михаил Кокшенов выписался из больницы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

О выписке Кокшенова рассказала его дочь Алевтина Вокрош. В Первую градскую больницу Кокшенов попал в середине октября, врачи подозревали у него инсульт. По словам Вокрош, сейчас актер находится дома, его выписали. 81-летний Михаил Кокшенов снялся в более чем сотне кинофильмов и сериалов, а также выступил в качестве режиссера, сняв свыше десятка картин.