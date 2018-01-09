Nokia заняла восьмое место по продажам смартфонов на российском рынке

Nokia возвращает себе лидирующие позиции на российском рынке. В ноябре прошлого года смартфоны финского бренда попали в «десятку» самых продаваемых.

После ребрендинга Nokia вновь становится популярной. В последнем рейтинге самых продаваемых смартфонов девайсы этого бренда заняли восьмое место. Соответствующие данные приводят «Ведомости».

В ноябре прошлого года в России было продано порядка 57 000 смартфонов Nokia. Таким образом, компания заняла почти 2,6% рынка. Эксперты отмечают, что бренду хватило всего полгода после перезапуска, чтобы обогнать сильного конкурента Asus и вернуть себе былые позиции.

Сейчас на российском рынке представлено пять моделей смартфонов Nokia. Охотнее всего россияне покупают их в салонах электроники «М.Видео», «МегаФон» и «МТС».