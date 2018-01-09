СКР завел дело после гибели подростка на недостроенной горке в Челябинской области

Следственный комитет сообщает, что в Челябинской области подросток погиб на недостроенной горке, когда на него упал лед.

ЧП случилось 21 декабря 2017 года в Саткинском районе региона. 11-летний школьник забрался на недостроенную горку, где на него упала глыба льда, которая была не закреплена. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали, но позже он умер.

Сейчас следователям предстоит разобраться, почему ребенок оказался на территории недостроенного объекта. По факту случившегося заведено уголовное дело, СКР проведет проверку в отношении компании-подрядчика, занимающегося строительством горки.