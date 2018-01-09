Племянника премьера Франции ударили ножом в Израиле — СМИ

На прошлой неделе в израильском курортном городе Эйлате получил ножевое ранение племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Об этом сообщило израильское интернет-издание «Уай-нет».

По данным издания, 25-летний племянник Эдуара Филиппа подвергся нападению в среду, когда гулял с двумя друзьями в Эйлате. Его друзья также пострадали. Всех троих с ранениями от легкой до средней тяжести госпитализировали и вскоре выписали.

Полиция пока не нашла нападавших. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.