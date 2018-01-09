В Госдуме предложили создать базу данных потенциальных террористов

Это позволит следить за перемещениями боевиков в Сирии из одной группировки в другую. И защитит авиабазу Хмеймим от атак дронов.

В ночь на 6 января 13 дронов со взрывными устройствами попытались атаковать авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Все аппараты удалось перехватить или уничтожить. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что расшифровка данных перехваченных дронов свидетельтсвует: атаку совершили участники группировки «Ахрар аш-Шам». На беспилотниках обнаружили взрывные устройства иностранного производства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что российские базы в Сирии боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали по указке из Вашингтона. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

«США и их союзники используют террористов как инструмент для достижения своих геополитических целей и в Сирии, и на Ближнем Востоке в целом. Например, боевики находят убежище на территории американских баз на юге Сирии под предлогом беженцев. В тех же атаковавших наши базы дронах есть составляющие иностранного производства, — сказал депутат. — США, может, и смирились с тем, что ИГ («Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России) уничтожено в Сирии. Но взамен западные спецслужбы тайно будут поддерживать финансово другие террористические группировки. Им нужен инструмент для дестабилизации обстановки в регионе, чтобы принуждать правительства этих стран к условиям, которые Вашингтон подковерно им выдвигает».

«Ахрар аш-Шам», она же «Исламское движение свободных людей Шама», — одна из самых крупных оппозиционных группировок в Сирии, созданная в 2011 году для свержения президента САР Башара Асада, насчитывает тысячи боевиков. Представители движения сотрудничали с ИГ и сирийским подразделением «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России). В октябре 2016 года боевики отказались соблюдать режим перемирия в Алеппо. Минобороны РФ сообщало о готовящейся химической атаке против мирного населения - в подземном хранилище «Ахрар аш-Шам» имелось около тонны желтого фосфора.

По бумагам «Ахрар аш-Шам» не считается террористической организацией, но это не значит, что в ее рядах нет террористов. Юрий Швыткин предлагает создать базу данных лиц, относящихся к группе риска - тех, кто перетекает из одной группировки боевиков в другую. Это позволит принимать профилактические меры. Вторым шагом, который позволит купировать террористическую угрозу, депутат называет перекрытие финансирования боевиков, которого стоит добиться в рамках ООН. В-третьих, нужна консолидированная работа спецслужб всех государств, объединение усилий, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

«Самое главное, на Западе должны, наконец, понять, что террористы, которых они поддерживают сегодня, завтра ударят по ним же самим. К сожалению, опыт 11 сентября 2001 года, и произошедшие в Европе теракты, пока этому не научил, — отмечает Швыткин.

Смена курса США возможна, убежден депутат. В пример привел Саудовскую Аравию, которая отказалась от военного смещения с поста Башара Асада, основываясь на результатах российской операции в САР. Эр-Рияд стал сторонником мирного урегулирования конфликта.