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12:11   9 Января 2018
Россия
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Песков не стал отвечать на вопросы об избирательной кампании Путина

Песков не стал отвечать на вопросы об избирательной кампании Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о поступлении средств в избирательный фонд президента Владимира Путина. Он пояснил, что не имеет отношения к его избирательной кампании.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, что за физическое лицо перечислило деньги в избирательный фонд Путина. Песков рекомендовал обращаться с вопросами об избирательной компании Путина в штаб кандидата, когда тот начнет работу. Он также сказал, что избирательный штаб будет сформирован в ближайшее время.

Ранее в ЦИК сообщили, что по состоянию на 5 января избирательный фонд Путина получил больше средств, чем фонд других кандидатов на пост главы государства. На избирательном счету действующего президента чуть более 400 миллионов рублей — 400.030.934,98 рубля. В числе этих средств пожертвования партии «Единая Россия» и фондов поддержки регионального сотрудничества и развития.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #песков #политика #выборы-2018
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