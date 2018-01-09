Путин проведет встречу с главой «РусГидро» во вторник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретится с гендиректором — председателем правления ПАО «РусГидро» во вторник.

По словам Пескова, встреча Владимира Путина и Николая Шульгинова состоится 9 января. Он также отметил, что о положениях дел президенту постоянно докладывают представители крупных системообразующих компаний. Представитель Кремля заявил, что встреча с Шульгиновым станет одной из них. Песков также рассказал, что в планах Путина на вторник есть ряд встреч и совещаний. Ранее Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на среду, 10 января.