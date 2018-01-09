Кремль приветствует прямой контакт Сеула и Пхеньяна

Москва положительно оценивает факт начала прямых переговоров между представителями Южной Кореи и КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы приветствуем прямой контакт представителей Сеула и Пхеньяна. Мы считаем, что разрядки напряженности на Корейском полуострове можно достичь только путем такого диалога», — сказал журналистам Песков.

Он также напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно высказывался в пользу создания условий для возобновления диалога двух Корей и необходимости воздерживаться от любых заявлений, которые могли бы этому помешать.