Песков прокомментировал атаку террористов на российскую базу в Хмеймиме

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что террористы появляются в Сирии и это понимают в Кремле, однако оставшийся контингент РФ в САР может бороться с подобными вылазками боевиков.

По его словам, военно-боевую информацию сообщит Министерство обороны. В Хмеймиме и Тартусе осталась российская военная инфраструктура, поэтому контингент справится с эпизодическими появлениями террористов.

«При этом все, и в том числе президент, отдавали отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся», — сказал Песков.

Дмитрий Сергеевич объяснил, что российских военных вывели из сирийского государства, потому что не осталось оснований для проведения крупных наступательных операций. Однако вылазки боевиков террористических группировок буду продолжаться, поэтому необходимо интенсифицировать усилия в политическом урегулировании.